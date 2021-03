David Broncano comenzó su aventura en '¿Quién quiere ser millonario?' recordando una mala experiencia que tuvo en un concurso de televisión. El cómico y director de 'La resistencia' (Movistar+) echó la vista atrás para contarle a Juanra Bonet que participó en un formato de Telemadrid del que no tiene un buen recuerdo: "Te juro que fue un trauma".

"Tenía 18/19 años. Lo presentaba Javier Capitán y perdí con una pregunta sobre impresoras. Era Xerox (la respuesta). Recuerdo que iba bien y la cagué al final. Se me había olvidado, pero me ganó un yayo a velocidad de mano. Hubo un desempate y había que pulsar para responder una última pregunta, que yo sí me sabía cuál era. Sabes que a los yayos son a los que más quiero en el mundo, pero a nivel físico, en principio el joven tiene más velocidad. Dije le doy yo, y él le pulsó primero", narró el cómico, desvelando cuál fue su reacción posterior: "Me fui a casa, literalmente, llorando".

En cuanto a su participación, Broncano logró 50.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) después de plantarse en el pregunta 13 al no saber qué rey creó el título de Príncipe de Asturias como heredero de la Corona de Castilla. De hecho, una vez tomada la decisión, el cómico se llevó las manos a la cabeza al acertar con Juan I, la respuesta correcta.