El director Rian Johnson, que triunfó recientemente con 'Knives Out' (2019), debutará en la televisión con 'Poker Face', una serie de misterio que se emitirá en la plataforma Peacock y para la cual ha fichado a Natasha Lyonne ('Russian Doll') como protagonista. "Esta fue mi elaborada treta para pasar más tiempo con Natasha Lyonne. ¡Y ha funcionado!", bromeó Johnson al anunciar el proyecto en Twitter.

El portal Deadline detalló que Johnson será el cerebro total detrás de 'Poker Face' y que figurará como creador, director, productor y guionista de la serie. "El distintivo talento y sensibilidad de Rian Johnson para contar misterios que te mantienen en vilo es un regalo enorme para Peacock y tenemos muchas ganas de que el público indague en cada caso", dijo hoy Lisa Katz, presidenta de contenidos de ficción televisiva en NBCUniversal. "Junto al genio interpretativo de Natasha Lyonne, esta serie será entretenida y adictiva", añadió.

Sin dar demasiados detalles de 'Poker Face', Johnson dijo estar encantado de abordar con esta serie el tipo de historias centradas en un personaje, divertidas y con un caso diferente que se resolvía cada semana con las que creció de niño. "Tener a Natasha como cómplice es un sueño y hemos encontrado el hogar perfecto en Peacock", indicó.

Johnson triunfó con la cinta de misterio 'Knives Out', que ya tiene en marcha una secuela. Con 311 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, sobre un presupuesto de 40 millones, 'Knives Out' contó con uno de los repartos más brillantes del cine reciente: la cubana Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.

Homenaje y parodia de las historias de Agatha Christie, la trama de 'Knives Out' partía de la investigación sobre la muerte del patriarca (Plummer) de una adinerada familia. La cinta recibió un 97% de reseñas positivas en el agregador de críticas Rotten Tomatoes.

Antes de 'Knives Out', Johnson dirigió 'Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi' (2017), la octava entrega de la columna vertebral de la famosa saga galáctica y que resultó ser uno de sus títulos más controvertidos. La película logró 1.333 millones de dólares (con un presupuesto que superaba los 300 millones) y gustó mucho a la crítica (90% de críticas positivas en Rotten Tomatoes), pero numerosos fans de 'Star Wars' la atacaron duramente por su alejamiento del canon de la saga.

La notable y variada filmografía de Johnson incluye otros títulos muy destacados como 'Brick' (2005), 'The Brothers Bloom' (2008) y 'Looper' (2012).