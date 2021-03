'First Dates' abrió esta semana sus puertas para recibir a Germán, un malagueño de 32 años al que le apasiona viajar. Durante su paso por el dating show de Cuatro, el joven desveló la impactante experiencia que vivió en Botsuana junto a un amigo y por la que ambos podrían haber perdido la vida, según él mismo aseguró ante Carlos Sobera.

"Alquilamos un todoterreno y nos metimos en una ciénaga. Empezó a entrar agua y lo intentamos sacar, pero tuvimos que pasar la noche en el techo del coche. Montamos una tienda de campaña", relató Germán en la barra del televisivo restaurante.

"Tenía un negocio y decidí darle un vuelco a mi vida"

El aventurero se preparó para el peor de los desenlaces durante esas angustiosas horas: "Asumí que al día siguiente iba a morir y recé a todos los dioses en los que no creo. Más que por salvarnos, por zanjar los asuntos que tenía pendientes".

"Por suerte, esfuerzo o lo que sea conseguimos sobrevivir, pude volver a Málaga y decir todas las cosas que tenía pendientes por decir", explicó Germán, que actualmente se está tomando un año sabático: "Tenía un negocio y decidí darle un vuelco a mi vida. He trabajado durante 12 años muy intensos".

En 'First dates' conoció a Alison, otra amante empedernida de los viajes y de conocer nuevas culturas: "Necesito no tener ataduras de ningún tipo, me considero un alma libre". El feeling entre ambos fue evidente y decidieron seguir conociéndose en una segunda cita.