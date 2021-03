'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que se estrenará el próximo domingo en el prime time de Telecinco, ha provocado un auténtico terremoto en 'Sálvame' y en el resto de programas de la casa, que le están dedicando gran parte de sus contenidos al documental con el que Rocío Carrasco hablará de su historia tras más de 20 años de silencio.

Durante la tarde ayer, el programa de Jorge Javier Vázquez dio respuesta a la gran incógnita que giraba en torno a la serie documental: ¿Cuáles son los motivos por los que la hija de Rocío Jurado ha decidido dar por fin un paso al frente?. Una pregunta a la que la dirección de 'Sálvame' respondió con tres esclarecedoras frases que estaban en el interior de una caja.

La primera de ellas dejó impactados a todos los colaboradores: "Esta historia comienza el día en que Rocío Carrasco no murió". Más fuerte aún fue la segunda frase, que dejó petrificado al presentador y a sus compañeros: "Hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y, tras años de pensamientos persistentes de querer matarse, decide hacerlo”.

Jorge Javier desveló la tercera clave en 'Sálvame tomate', durante una conexión en directo con Antonio David Flores. "Días después, mientras permanece ingresada en el hospital, Rocío Carrasco Mohedano, hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco, toma la decisión de hablar para seguir viviendo. Y su historia hiela la sangre", leyó el comunicador.