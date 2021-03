No ha tardado mucho Antonio David Flores en romper su silencio tras la emisión del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva y su posterior despido de Mediaset: el ex colaborador de Sálvame ha hablado para la revista Diez Minutos en exclusiva y ha asegurado que está absolutamente tranquilo, aunque no va a dejar que las acusaciones lanzadas contra su persona caigan en saco roto.

Quiero que esto quede claro: mi ex mujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto", ha explicado Antonio David en la entrevista concedida, negando así lo que Montse Suárez, abogada que ha colaborado esta semana con Sálvame, dijo hace pocos días en el programa: "Antonio David no ha sido juzgado, cuando él dice que tiene una sentencia absolutoria es mentira (...). El caso se puede reabrir en cualquier momento si se puede reforzar la prueba".

El acusado de maltrato por Rocío Carrasco también amenaza a su ex mujer de denunciarla: "la voy a llevar a un juzgado", y niega que le haya pegado o faltado el respeto en ningún momento. Esto contradice algunas de las escenas narradas por ella en el documental, como la que estuvo supuestamente protagonizada por un golpe sobre la mesa tras tirar de su pelo. Por lo tanto, el embrollo judicial entre ambos no ha hecho más que comenzar, y eso que aún quedan varias semanas de Rocío: contar la verdad para seguir viva.