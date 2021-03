La emisión de la docuserie 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' sigue generando reacciones entre los famosos de nuestro país. Esta vez ha sido Julián Contreras Junior quien ha querido dar su opinión en 'Sábado Deluxe', donde comparó a su madre con Rocío Carrasco.

Carmina Ordoñez fue pionera en contar públicamente que su pareja, Ernesto Neyra, la maltrataba. Aún así, el juez no vio indicios suficientes y no le dio la razón, lo que hizo que su testimonio se pusiera en duda, además de generar un gran escándalo mediático. Se justificó alegando que su perfil no correspondía al de una mujer maltratada.

Julián empezó la entrevista ya emocionado: "Recuerdo el día en que mi madre llegó y se sentó en el suelo, se apoyo en el respaldo y me dijo que me iba a contar una cosa. Me dijo que el juez le había dicho que a ella no la habían podido maltratar por ser ella. Tenía escrito en un papel que no respondía al perfil socioeconómico de una mujer maltratada”.

"Yo viví cosas muy escabrosas, yo fui testigo presencial y por eso lamento mucho lo que ella vivió"

Contreras quiso defender a su madre, asegurando que ella era "una mujer anulada que no tenía capacidad de reacción". También quiso contar la forma en que él vivió esos hechos: "Yo viví cosas muy escabrosas, yo fui testigo presencial y por eso lamento mucho lo que ella vivió. Aquellos que piensan que mi madre vio en eso una oportunidad para llamar la atención, que sepan que ella nuca necesitó hacer eso”.

Tras esto, quiso lanzar una reflexión: "Un juez dictaminó que mi madre no tenía perfil de mujer maltratada. Sigo buscando una respuesta lógica [...] y pasa el tiempo y no lo entiendo". A esto, María Patiño reconoció "qué injustos hemos sido con ella". Y también ha querido disculparse con él: "Personalmente, te quiero pedir disculpas a ti y a tu familia. A pesar de que queda mucho por avanzar, hemos avanzado".