⚡️📈🇲🇹Malta se distancia como favorita con un 18% de probabilidad de victoria. #Eurovision2021



18% 🇲🇹Je Me Casse

13% 🇨🇭Tout L'Univers

10% 🇫🇷Voilà



🔎 Hace 2 años:



24% 🇳🇱Arcade

11% 🇷🇺Scream

11% 🇨🇭She Got Me