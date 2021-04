Rocío Carrasco continua el tremendo relato de su relación con Antonio David Flores. Este domingo, Telecinco emite los capítulos 4 y 5 de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que se profundiza en el momento en el que decide divorciarse del padre de sus hijos, cuando le amenaza con un vergonzoso "te vas a cagar", según su testimonio. Es entonces cuando irrumpe el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, al que el padre de sus hijos contrata para "aislarla del mundo". Ambos crean la revista Dígame, vergonzoso panfleto en el que se proferían todo tipo de insultos hacia personajes populares como María Teresa Campos o la propia Rocío Carrasco.

Tras semanas de especulaciones sobre la naturaleza del acuerdo de Rocío Carrasco con 'La fábrica de la tele', productora del documental, sus productores ejecutivos han querido aclarar, mediante un comunicado leído por Carlota Corredera, que la hija de Rocío Jurado no pidió dinero por exponer su testimonio en Telecinco, pero que, por su esfuerzo, se le quiso pagar lo que suele ser habitual en espacios de las mismas características. Mediaset ha desmentido en las últimas semanas los cachés que se han publicado y otras informaciones aparecidas, como que Irene Montero conoció su contenido antes del estreno.

. @CarlotaLlauger lee un comunicado de los productores ejecutivos de la serie documental: "Fuimos nosotros los que consideramos que Rocío tenía que recibir una contraprestación, infinitamente lejos de las cifras que se han publicado para invalidar su testimonio" #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/oo6X55ECPD — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 4 de abril de 2021

Las frases más destacadas de Rocío Carrasco

-"Yo no he sido infiel a Antonio David jamás en la vida".

-"Durante el verano antes de separarme, pactó con el paparazzi Pablo González hacerme un seguimiento para retratar a todo aquel hombre que se me acercara y hacer ver que el estaba siendo infiel".

-"Ese verano comenzó el vapuleo mediático con el que pretendían demostrar que era mala madre".

-"Cuando conocí a Fidel, él estaba saliendo con Rocío Mestre, que era amiga mía. Nos hicimos amigos pero no tuvimos nada hasta meses después, Con él llegó el amor y la comprensión. Llegaron muchísimas cosas buenas".

Estas explicaciones falsas son las que daba Antonio David sobre su separación con Rocío Carrasco: "éramos tres comiendo del mismo plato. Me puso tantos cuernos que la ganadería de Sepúlveda se quedaba corta" #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/o0d4rXTsus — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 4 de abril de 2021

-"Mi madre no solo no adoraba a Antonio David sino que le temía como al demonio, porque no quería ningún escándalo. Y no tuvo el valor de ponerle las maletas en la calle. Estuvo acojonada durante todo el tiempo que ese señor estuvo en mi vida".

-"Ese señor se llevó una caja fuerte de mi dormitorio que tenía relojes, joyas y documentos míos, como cartas de cuando yo era adolescente".

-"Mis hijos no me pueden dar una declaración en prensa o en un programa de televisión que yo haya dicho contra su padre, porque no existe. Jamás lo he hecho y fue por ellos".

-"Yo quería proteger a mis hijos por encima de todo, pero se me volvió en contra. A lo mejor me he equivocado. Quiero creer que lo que he hecho les ha ayudado a sufrir un poco menos en esa etapa en la que son tan vulnerables, por lo menos".

Rocío Carrasco reflexiona sobre la razón por la qué ha guardado silencio hasta ahora: "prefiero pensar que yo no he hecho daño a mis hijos" #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/X9GKa0RxEV — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 4 de abril de 2021

-"El momento de 'Tómbola' en el que dice que había muchos hombres con los que fui infiel es pura misoginia. Me sentí como si estuviera en una carnicería y me fueran cortando trozos. Era mentira tras mentira".

-"Mi familia culpó a Fidel del accidente y le echaron del hospital porque pensaron que yo no iba a salir viva. Si no, no tienen cojones para hacerlo. Eso no se hace con nadie".

-"Mi padre, José Ortega Cano y Juan de la Rosa sacaron a Fidel de mi casa. Y no tenían derecho para hacer eso".

-"Antonio David se presentó en el hospital porque era hacer dinero. Y nadie de mi familia tuvo huevos de impedírselo".

-"Desde el momento del accidente, la relación con mi padre cambia durante un tiempo bastante grande".