Mercedes Milá participó este lunes en 'La Hora de La 1' a través de una videollamada desde Menorca para celebrar su 70 cumpleaños. Durante su charla con Cristina Fernández y el resto de colaboradores, la presentadora recordó su extensa trayectoria en la televisión pública, la casa en la que comenzó su carrera y a la que está dispuesta a regresar con un nuevo proyecto.

"Estaría encantada de volver a TVE para hacer entrevistas", reconoció en el magacín matinal antes de añadir que "no hay más que sentarse para hablar en serio". Una postura que ya manifestó hace unos días en 'La noche D', afirmando que está dispuesta a iniciar las conversaciones: "Eso es cuestión de hablar con Televisión Española y terminar mi vida donde empezó".

Por otro lado, la que fuera conductora de 'Gran Hermano' también habló sobre la crisis del Covid-19, un tema al que no ha querido prestarle demasiada atención durante los últimos meses. "Lo he seguido en titulares. Lo he tenido en distancia para no sentirme mal", reconoció durante su intervención.

Después de agradecer la "profesionalidad y bondad" de quienes han estado trabajando "en primera línea" para combatir el virus, la periodista rompió una lanza a favor del Gobierno de Pedro Sánchez.

"El Gobierno de España se encontró con un problema inmenso. A pesar de los defectos que haya podido tener, lo han liderado espléndidamente bien", señaló la comunicadora, consciente de que su opinión podría generar cierta controversia: "Ahora es cuando me caerá un chorreo de críticas espantosas, las cuales estoy dispuesta a asumir".