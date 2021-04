La sexta edición de 'Got Talent' llega este viernes (22:00 horas) a su gran final en Telecinco. Los bailarines Stefanny y Michael, el artista Alex Dowis, el cantante Juan Carlos Martos, la ventrílocua Celia Muñoz, el cantante Chus Serrano, el flamenco Cristian Montilla, el dúo de acróbatas Believe, la cantante Elsa Tortonda, la bailaora María Cruz, el dúo de bailarines Papa et Neylia, el mago Santi Marcilla y los Violincheli Brothers lucharán por ganar en el formato de Fremantle (‘Mask Singer’, ‘El precio justo’, ‘The dancer’) y llevarse el premio de 25.000 euros.

Robert Downing Jr. y Jude Low son Sherlock y Watson

A las 22:15 horas, un nuevo pase de ‘Sherlock Holmes’ llega esta noche a La 1 de TVE. El detective (Robert Downey Jr.) y su incondicional compañero Watson (Jude Law) deberán usar su agudeza intelectual y toda clase de recursos y habilidades para enfrentarse a un nuevo enemigo y desenmarañar un complot que podría destruir el país.

Leo Harlem, Espido Freire y Chicote, en Antena 3

Antena 3 emite esta noche (22:10 horas) una nueva entrega de la edición famosos de '¿Quién quiere ser millonario?’. En esta entrega, Leo Harlem, Espido Freire y Alberto Chicote serán los invitados que pondrán a prueba sus conocimientos e intentar hacerse con el mayor premio posible para la ONG que decidan en el concurso presentado por Juanra Bonet.

’24 horas para vivir’ será la apuesta de Cuatro para la noche (22:00 horas) de este viernes. En esta cinta protagonizada Ethan Hawke y Rutger Hauer, un asesino profesional muere durante uno de sus trabajos, pero es devuelto a la vida por un día con el encargo de cumplir una importante misión. Tendrá entonces que formar equipo con la espía que lo asesinó para poder vengarse del poderoso sindicato criminal que acabó con la vida de su familia. Para conseguirlo sólo contará con 24 horas...

Además, en laSexta, ‘Equipo de investigación’ pondrá nombre esta noche (22:30 horas) a los alimentos que más pesticidas contienen. El espacio presentado por Gloria Serra se traslada hasta una platanera de Canarias para mostrar cómo llevan dos años probando cultivar sin Clorpirifós, el pesticida más usado. El experimento ha sido realmente beneficioso. Pero esta prohibición ha provocado que el coste medio del plátano español haya aumentado un 92%. La última prohibición de un pesticida afecta a las patatas gallegas. Los agricultores aseguran que el Clorprofam, evita que la patata germine y esto va a provocar el desabastecimiento durante dos meses.