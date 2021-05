Lola, la primera concursante 'desterrada' de 'Supervivientes 2021', se llevó anoche un susto de muerte al pensar que su aventura en el concurso había llegado a su fin. La organización del programa decidió gastarle una broma por haber robado comida y le comunicó que había sido expulsada de manera disciplinaria. Un 'castigo' que cayó sobre ella como un jarro de agua fría.

Después de poner el vídeo en el que Lola aparecía robando unas galletas en la caseta del equipo técnico, Jorge Javier conectó con la superviviente. "Te hemos pillado. Como puedes comprender, al Pirata Morgan no le ha hecho ninguna gracia y ha tomado una difícil y drástica decisión", aseguró el presentador.

Lo que Lola no se esperaba era lo que iba a escuchar a continuación. "Lo siento muchísimo, pero estás expulsada", le dijo Jorge Javier a la leonesa, que se llevó las manos a la cabeza: "¿En serio?". Tras el shock inicial, optó por acatar la decisión del programa: "Lo asumo. La supervivencia es real, pasas mucha hambre y te desesperas tanto que al final acudes a coger dos galletas. Estaba muy orgullosa de mi concurso, lo siento mucho, me lo merezco".

Palito, la otra habitante de Playa Destierro, salió en defensa de su compañera y asumió su parte de culpa: "¿A mí no me va a pasar nada por comer de esas galletas que trajo? Yo también estoy involucrada". "No tientes al destino", se limitó a decirle Jorge Javier.

Por si fuera poco, en ese mismo instante llegó a la isla Sandra Pica, que aterrizó hace unos días en Honduras para romper con Tom. Aprovechando su presencia, le hicieron creer que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' iba a ser su sustituta. "Disfruta, y aunque te apriete el hambre, no cojas galletas porque te expulsan", le recomendó Lola.

Finalmente, después de este escarmiento, el conductor de 'Supervivientes' aclaró que todo era una broma: "Lo hemos hecho para que te comprometas a no volver a dejar sin merienda a ningún compañero técnico". "Has reaccionado tan bien y has tenido una marcha tan digna... Te felicito por cómo te has comportado en esta broma", añadió Jorge Javier.