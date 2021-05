Un mes y medio después de anunciar su retirada de la radio, José Ramón de la Morena ha acudido al plató de 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos de su nueva vida y debatir y opinar sobre diversos temas de la actualidad y el deporte.

En su visita al programa de Antena 3, el periodista ha sorprendido al hacer un análisis del resultado de las Elecciones Autonómicas de la Comunidad de Madrid. Todo ha surgido cuando Motos le ha preguntado qué pensaba de la política actual. Tras afirmar que estamos ante "la peor generación de políticos que hemos tenido", el presentador radiofónico ha confesado algo sorprendente que nadie esperaba: "Yo pienso en lo que necesita mi país y pienso de quién me fío, confieso que voté a Ayuso siendo de izquierdas y no me dio miedo".

Sin embargo, esas no han sido las únicas declaraciones que ha hecho en referencia al mundo de la política. En contra de lo que muchos piensan, José Ramón opina que los políticos "están todos mal pagados(...) tenía que estar tan bien como el mejor empresario". Aún así, también se muestra tajante con la corrupción: "el que peque de corrupto, que le corten la mano". También defiende que deberían estar más preparados: "han de ser los mejores, que hayan demostrado que saben levantar las cosas".

Aunque no todo ha sido política, puesto que el periodista también ha hablado de cómo ha sido su salida de la radio: "Quiero volver a ser dueño de mi tiempo. Yo el sueño de mi vida ya lo he cumplido". Ante esta afirmación, Pablo le ha dicho que él estaba preparado para irse mañana mismo, pero que siempre pensaba en renovar un año más. A esto, De La Morena ha querido recordarle que "el último nunca llega y esto se va muy deprisa, he visto irse a amigos por enfermedades inesperadas y yo estoy cambiando pañales todavía".