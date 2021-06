LaSexta vivirá un profundo cambio a partir de la próxima temporada debido al baile de presentadores que la cadena tiene previsto. El último nombre que se ha conocido es el de José Yélamo, que tomará las riendas de 'LaSexta Noche', tal y como ha avanzado Vertele y ha confirmado en sus redes Iñaki López, el que hasta ahora ha sido conductor del debate político.

Yélamo es un periodista con diez años de experiencia en la cadena y que paulatinamente ha ido ganando peso en diferentes programas. En la actualidad, José Yélamo estaba en la plantilla de 'Más vale tarde', precisamente el programa que pasará a conducir Iñaki López junto a Cristina Pardo tras la salida de Mamen Mendizábal.

Thank you for watching

Hasta la fecha, 'LaSexta Noche' había contado con Hilario Pino como sustituto de Iñaki López cuando este se ausentaba del espacio, sin embargo la cadena ha decidido por apostar por un rostro nuevo en el programa. No obstante, Verónica Sanz seguirá como copresentadora, según informa el citado medio.

La reestructuración de laSexta para la próxima temporada

La renovación de programas comenzó cuando se anunció que Mamen Mendizábal dejaría de conducir el magacín vespertino 'Más vale tarde'. Después, la cadena informó que serían Cristina Pardo e Iñaki López quienes se encargarían de tomar las riendas, por lo que sus respectivos programas se quedaban en manos de otros. Ayer mismo Atresmedia hacía oficial que Nuria Roca pasará a presentar un nuevo programa para los domingos por la tarde cubriendo el hueco de 'Liarla Pardo', mientras que 'LaSexta Noche' comenzará una nueva etapa con José Yélamo al frente. Lo que todavía es una incógnita es el destino de Mendizábal, que seguirá vinculada a nuevos proyectos en el grupo.