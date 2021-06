Como cada semana, el actor Josep Ferré acudió a 'Sálvame' para hacer una imitación de un personaje. Aunque normalmente suelen ser los propios colaboradores los imitados, en esta ocasión el cómico se puso en la piel de Miguel Bosé a raíz de que el programa hablara de la reciente cancelación de las actuaciones que tenía previstas este verano en España.

Uno de los motivos sobre los que se ha especulado para entender esta cancelación es que la voz del artista ha ido evolucionando en el último año, cuando impactó en redes sociales con un vídeo declarándose negacionista del coronavirus. Por tanto, Ferré se presentó en el programa vestido como Bosé e imitando esta voz tan diferente y que él ha achacado a problemas emocionales.

"Es el primer y último día que vengo a un programa de corazón", comenzaba diciendo Ferré, que se dirigía a Lydia Lozano: "No hables de doctores ni de amigos porque tú no tienes ni puta idea de mi vida". "Aquí la única persona que puede hablar de la voz, de todo, de mi vida, soy yo", afirmaba.

"Hay tres cosas que he dicho a la cúpula que no voy a hablar: ni del bicho, ni del Évole ni del ébola. De esos tres puntos no voy a hablar en toda la tarde", explicaba el doble de Bosé ante las risas de los colaboradores. Lozano no fue la única que se llevó un dardo del falso Miguel. También Kiko Hernández, que estaba presentando hasta la llegada de Jorge Javier, que habitualmente aterriza en el plató una hora después del comienzo del espacio: "No voy a permitir que me entrevisten segundones", le dijo.