"Buenas noches, aunque no es un día agradable para ninguno de nosotros". Así empezó anoche la gala de 'Supervivientes' presentada por Jorge Javier Vázquez, que ayer se despedía de su amiga Mila Ximénez, fallecida a causa del cáncer que padecía desde hacía un año.

El presentador y el programa homenajearon a la colaboradora, que también fue participante del reality en la edición de 2016, una aventura en la que acabó quedando cuarta, llegando hasta la gala final a pesar de todos los inconvenientes que le encontró en su momento. El concurso ofreció unas imágenes de su paso por Honduras, lo que provocó un enorme aplauso entre el público allí presente.

Mila Ximénez fue una concursante única. Te queremos y jamás nos vamos a olvidar de ti ❤️



Tu huella perdurará también en Honduras ❤️



"La verdad es que estaba viendo las imágenes y es imposible no descojonarse viendo su paso. Ahora podríamos ver el reality entero y tendría validez. Hay momentos maravillosos", dijo Jorge Javier a la vuelta. "Ella me decía con el tema de ir a 'Supervivientes', quedábamos para cenar, y me decía en el primer plato 'Voy a Supervivientes'; en el segundo 'No voy'; en el postre 'Voy'; y en el café 'No voy'", contó.

"Y luego ella estaba feliz por ir a Supervivientes. Y muchas veces me decía que ella en casa se ponía la última gala para recordarla, que quedó cuarta, y recordar la emoción que sintió cuando vino desde Honduras", reveló con cariño el presentador. "Mila, un beso muy fuerte dónde estés. Estoy convencidísimo que nos estás viendo y a toda la familia que sepáis que estoy con vosotros. Un beso muy fuerte. Mila, no te vamos a olvidar nunca. Lo sabes perfectamente. Empezamos, ¡va por ti Mila!", añadió.