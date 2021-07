El equipo del programa de televisión 'Salvados', que estaba documentándose en Marruecos para un reportaje, está regresando a España después de que las autoridades del país vecino les haya interrogado, según ha confirmado a Europa Press fuentes de la productora, que ha aclarado que "al parecer" tenían que haber hecho una gestión burocrática.

Según las mismas fuentes, no se había pedido a las autoridades marroquíes el permiso de rodaje porque no viajaban al país para rodar, sino para documentarse. Por ello, han apuntado que no se había desplazado el equipo de rodaje.

Para este proceso de preparación habían viajado al país africano un equipo de preproducción, un realizador y el presentador, el periodista Fernando González 'Gonzo'.

Asimismo, han asegurado que los trabajadores del programa de La Sexta se encuentra bien.