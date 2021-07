'Todo es verdad' consiguió hablar este martes con José Luis Moreno. El programa de Risto Mejide llamó al productor para que respondiera a una serie de preguntas sobre su presunta implicación en el caso Titella, motivo por el que la semana pasada fue detenido y puesto en libertad bajo fianza por supuestos delitos de estafa y blanqueo de capitales.

"Estoy bien. Como te puedes imaginar, ante una cosa de este tipo y con el secreto de sumario no te puedo decir nada. En el momento que sepa dónde estoy y cómo estoy, pues no lo haré por teléfono, iré allí como he hecho siempre", comenzó diciendo Moreno, que lanzó un contundente mensaje a los confidentes de la operación que han hablado con el programa: "Ellos tendrán su verdad y yo la mía. La verdad real se sabrá cuando la ley diga qué ha pasado, cómo ha pasado y dónde hay posibilidades de delito".

Aunque en un principio reconoció que está "tranquilo" en lo referente a su situación, más adelante confesó que siente inquietud por todo lo que está ocurriendo: "No puedes estar tranquilo porque hay un revuelo como si fuera el fin del mundo. No se puede estar tranquilo porque eres una persona popular, que lleva un montón de años trabajando. Esto para mí es un sorpresón espectacular".

Después de que la redactora del programa le preguntara por el dinero "procedente del narcotráfico" que se habría utilizado para financiar sus series, Moreno terminó estallando: "¡Madre mía! Te voy a pedir, con todo el respeto y con toda complicidad con una profesional, que no insistas". Asimismo, subrayó que nunca ha pedido "un crédito a un banco que no haya existido".

"Lo que más me ha dolido es que utilicen la popularidad de una persona en un momento difícil para no respetar las reglas mínimas del juego, que son el respeto a una persona y la presunción de inocencia. Agradezco a los que me han apoyado y a los que no, allá sus conciencias", añadió.

La respuesta de Risto

Risto no quiso dejar pasar por alto estas últimas declaraciones. "Hay que aclarar que aquí nadie se está aprovechando de la popularidad de nadie". "Estamos reflejando lo que hay en un auto en el que, sin decir si el señor Moreno es más o menos famoso, y sin faltar el respeto a nadie, se le cita directamente como líder de una presunta estructura dividida en células que opera a nivel internacional", apuntó el rostro de Mediaset antes de zanjar: "Nosotros dedicamos a investigar, que es también nuestro trabajo en este programa”.