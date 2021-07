‘Ahora Caigo’ ha vuelto este fin de semana a Antena 3, que ha optado por emitir las últimas entregas del concurso que fue sustituido por la telenovela 'Tierra amarga'. El programa que conduce Arturo Valls continuará en las tardes de los sábados y domingos hasta que se terminen las entregas que ya estaban grabadas tras anunciarse su cancelación.

Fue en uno de estos últimos programas cuando Valls recibió una sorpresa que no ha ocurrido con diez años de historia: El presentador se encontró con su mujer y su hijo entre el público. El conducto, atónito, dijo: “Si está ahí Martín, si ha venido a verme mi hijo. ¡Qué sorpresa!”. “Y su madre, claro”, añadió el showman entre risas.

Valls, perplejo porque no se lo esperaba, bromeó antes de continuar con los concursantes: “Vale, cariño, ahora os veo que estoy aquí haciendo unas movidas”. Retomar el hilo conductor no fue tarea fácil, ya que, unos segundos después de anunciar la prueba en la que se iba a enfrentar el oponente central, señaló entre risas: “¿Por qué me hacéis estas cosas? Ahora ya me he despistado”.