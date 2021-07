'First dates' se convirtió en una auténtica discoteca para recibir a la cita de Andrea, una joven de 19 años que se define como una "pink lady" y amante del tecno. La fiesta que estaba montada en el restaurante pilló por sorpresa a Juan Antonio, que no compartía los mismos gustos musicales de su cita. "He flipado. No me gusta nada lo de la música", confesó en unos totales a cámara.

A pesar de que la música no les unió, durante la cena fueron descubriendo algunas aficiones que sí compartían. "Voy al gimnasio, he estado toda la vida haciendo deporte", comentó Andrea. Un estilo de vida que se asemeja al de Juan Antonio: "Me gusta el mundo del fitness, voy cada día al gimnasio".

En uno de sus confesionarios, el opositor a bombero comentó que le gusta cuidarse y dejó una de las frases más llamativas de la noche: "No me cuido con cremas, pero sí voy depilado. El pimiento siempre depilado, es una ley no escrita". "La chica está muy bien, la chica está muy buena, está de diez", añadió más adelante.

Eso sí, fue mucho menos directo al tenerla delante: "Me pareces interesante". "La primera impresión no ha sido ni buena ni mala. No me gusta el tecno y esas cosas, pero te veo bien", le dijo durante la cita.

Cuando llegó el momento decisivo de la noche, los dos estuvieron dispuestos a seguir conociéndose más en profundidad. "Tendría una segunda cita con Juan Antonio para conocerlo más, pero poco a poco", apuntó Andrea. "También tendría una segunda cita para irnos conociendo e ir viendo", confirmó él por su parte.