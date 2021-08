Como un unicornio. Así se definió Judith durante su paso por 'First dates', haciendo referencia a las "pintas de arcoiris" que lleva por su colorida melena: "Además, soy una persona un poco rara, con muchas manías y cualidades específicas". En cuanto a sus intereses, explicó que le gustaría trabajar con su voz: "Me gustan las locuciones, el doblaje... cosas así".

Por casualidades del destino, Judith conoció en el restaurante a Miguel, un locutor que sabe imitar las voces de personajes como Mickey Mouse. Aunque él comentó que estaba buscando a "su ratona", ella contó que se identifica "con una gata". "Me han saltado las alarmas. No soy una ratona, no soy una persona dócil", afirmó.

El primer encuentro entre ambos estuvo marcado por cierta incomodidad, ya que Miguel no sabía que Judith nunca saluda con dos besos al conocer a alguien. "No doy dos besos, lo siento. Soy un poco maniática", explicó mientras su cita se acercaba a ella: "No me gusta dar dos besos, solo a la familia y tal. No me gusta ese protocolo".

Después de esta especie de 'cobra', Judith reconoció que la situación había sido "un poco violenta". "No acostumbro a dar dos besos, la gente que me conoce lo sabe. Pero claro, una persona nueva se sorprende. Quizás le haya sentado un poco raro", reconoció. "En un primer momento me sorprendió. Pero sí conozco casos de gente que no tiene esa costumbre y lo respeto", apuntó él en sus totales a cámara.

Aunque Miguel sí mostró interés en conocer a Judith en una segunda cita, ella no vio posibilidades de que surgiera una relación. "No me ha encajado. Tenemos muchas cosas en común, pero no he sentido esa chispa", argumentó.