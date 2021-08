Antonio Pampliega se ha mostrado muy tajante con Irene Montero. El periodista ha reprochado a la ministra no haber cumplido con su palabra después de que le asegurara en una conversación telefónica que haría todo lo posible por sacar de Afganistán al equipo de baloncesto paralímpico femenino.

Desde principio de semana, Pampliega ha intentado que todas las jugadoras pudieran salir del país asiático hasta el punto de llegar a hablar por teléfono con la de Podemos. Esto hizo que el comunicador estallara al ver el último mensaje en redes de Montero: "La violación de los derechos de las mujeres afganas es una realidad estructural que ahora se verá agravada, y la comunidad internacional debe reflexionar sobre los mecanismos más efectivos para garantizar plenamente los DDHH", declaró en Twitter.

El escritor quiso ser muy tajante en sus redes sociales citando a la política: "Hablamos por teléfono el martes. Me dijiste que movías los salvoconductos de las niñas del basket. Después del atentado no has sido capaz de escribirme un WhatsApp para preguntarme si están todas bien. El feminismo debe ir más allá de Twitter", comentó.

Pampliega habló del intento frustrado de salida de las deportistas: "No es de recibo que uses tus RRSS para hablar de mis derechos de las mujeres afganas cuando en privado demuestras que te da exactamente igual. Un WhatsApp o una llamada. 'Antonio, ¿están todas bien?'. Te mandé sus fotos para que vieses en qué condiciones habían ido al aeropuerto". "Sé que no estaba en tu mano lo del salvoconducto. No es eso lo que te reprocho. Me cabrea ver que por aquí todos son loas al feminismo y a las mujeres afganas. ¡Hostias, tenía 9 niñas en ese puto aeropuerto! Y te han dado totalmente igual", sentenció evidenciando su enfado.

Antes de finalizar su mensaje habló de cómo se encuentran las jóvenes, que finalmente pudieron salir de Afganistán: "Todas están a salvo. Se marcharon a sus casas media hora antes del atentado", explicó ante sus seguidores en la red social.