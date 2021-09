Desde que, sin quitarse la chaquetilla de chef, se empleara en destapar las malas praxis de restaurantes al borde de la ruina en 'Pesadilla en la cocina', para ampliar después el radio de acción de su cruzada a todo lo relacionado con la alimentación en '¿Te lo vas a comer?', A Alberto Chicote no hay quien lo pare. Solo la pandemia. Pero en cuanto ha podido asomar el hocico, ha vuelto a las andadas. Este martes, 28 (22.30), La Sexta estrena la cuarta temporada de '¿Te lo vas a comer?' con temas tan variados como las dietas de adelgazamiento peligrosas o el riesgo de las comidas hechas en casa. Aunque es el desperdicio de los alimentos, un tema que abordó a nivel doméstico en su libro 'Cocina de resistencia', lo que le revuelve más el estómago. Más que los vomitivos restaurantes que visita.

-A usted solo le para la pandemia.

-Sí. He estado un año sin poder grabar, pero no hay día que no me manden un mensaje por Instagram o Twitter preguntándome cuándo vuelve 'Pesadilla en la cocina'. Nos pilló el confinamiento justo cuando íbamos a grabar la octava temporada, y cuando volvimos, como son dos programas que implican mucho viaje y mucho ir a ver a uno, al otro, acercarte...era imposible. Pero ya tenemos '¿Te lo vas a comer'? y espero que dentro de muy poco nos pongamos con 'Pesadilla en la cocina'. No sé si me voy a acordar, después de tanto tiempo (ríe).

-Este tiempo de pandemia sobrevuela a algunos de los asuntos de esta temporada.

-Sí. Hemos querido tratar temas que --parezco un señor de la radio- son de rabiosa actualidad. Unos cuantos tienen mucho que ver con cosas que hemos vivido muy dolorosamente durante este periodo.

-Por ejemplo, el desperdicio de la comida. Algo especialmente sangrante en estos tiempos.

-Es espeluznante. Hay colas de la gente pidiendo comida y descubres que 7,7 millones de toneladas van a la basura. España 2021, siglo XXI, y estamos tirando comida a mansalva. ¿En qué momento la comida deja de serlo y pasa a ser basura? ¿Por qué un producto que está en perfectas condiciones de consumo, en términos de calidad, de salubridad, de aquí a dos minutos es basura y ya no es aprovechable? Esto no puede ser.

-En el cubo de basura de un colegio de La Moraleja se ha encontrado verdaderas joyas.

-Es que cuando te metes casi dentro y empiezas a ver lo que sale de ahí, te quedas de piedra. Y cuando vas a un campo y el agricultor te dice que el 50% de la fruta que dan sus árboles en perfectas condiciones no llegan ni siquiera al distribuidor por motivos exclusivamente estéticos … ¿Cómo puede ser eso?

-Y es lo que le han transmitido al ministro competente.

-En '¿Te lo vas a comer?' siempre intentamos pedir explicaciones a quien tiene la máxima responsabilidad. Unas veces nos atienden; otras, no. En esta ocasión nos atendió el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Y entonces pensé: parece ser que nuestros sueños se van cumpliendo o que ya somos lo suficientemente grandes o importantes para que nos atiendan. Tuvimos la ocasión de podernos sentar con Planas y planterarle lo que habíamos visto.

-También denuncian el riesgo de las comidas hechas en casa.

-Sí. Tiene mucho que ver con la pandemia. La gente no puede salir y acuden al 'delivery' --que no sé por qué lo llaman así en lugar de comida a domicilio-- y un montón de gente se pone en su casa a cocinar y a comerciar con esta comida. En lugar de pedirla a quien nos está garantizando unas condiciones de salubridad, se la pido a alguien que tiene un canal en Instagram. Y vas a la boca del metro a que un tío te traiga una ensaladilla en una bolsa. ¿Nadie es consciente de los riesgos que conlleva?

-Para riesgos, los de las dietas.

-Otro tema espeluznante. Llega el confinamiento y todo el mundo engorda y aparecen los mismos malnacidos, los mismos desalmados de siempre a venderte pastillas milagrosas, a jugar con tu salud, porque saben que hay un porcentaje de población importante que está deseando perder peso y quiere utilizar cualquier remedio. Y nos encontramos con un producto que en la UE está prohibido desde hace 11 años porque en su día estaba relacionado con 34 muertes y se puede comprar en internet a golpe de 'click'.

-Es evidente que hay que denunciarlo.

-Claro que hay que denunciarlo e ir a buscar al tío o a la tía y decirle: "¿Y tú de qué vas?". Que es lo que hacemos nosotros: buscar explicaciones donde corresponda. En este caso, primero intentar buscar a la persona que está incurriendo en este delito y luego ir a preguntar a la policía nacional o a quien corresponda cómo paramos esto. Estos programas que son totalmente necesarios.

-Sin duda. Pero luego hay otros temas que no ponen en peligro la salud, pero son un fraude. Como las carnes Premium que no lo son o los productos artesanos que de artesano tienen poco.

-Parte de esta temporada, como hemos hecho siempre, la dedicamos al consumo directo, a la defensa directa del consumidor. De aquel que va a un restaurante, o a una tienda y se la cuelan. Y además con una ausencia en muchos casos de una normativa. Hay gente que se salta determinadas normas porque no hay un control o una vigilancia, pero en otros ni siquiera hay norma. Como en el caso del despilfarro. ¿Cómo puede ser que un problema tan grande como este parece que a nuestros gobernantes no les preocupe? Si hay una preocupación, tendrá que ponerse en marcha una normativa...

-¿Se han encontrado esta vez con sonadas hostilidades?

-Digamos que no somos muy bien recibidos en los sitios. En la primera temporada de '¿Te lo vas a comer'? era muy guay, porque como nadie sabía lo que estábamos haciendo, cuando llamaba a la puerta y decía: "Hola, soy Alberto Chicote", me decían: “¡Hombre, Alberto! Pasa hombre, ¿qué necesitas?". Pero luego pasaba lo que pasaba. Ahora cuando digo que soy Alberto Chicote, me dicen: "¡Vete de aquí, no quiero hablar contigo!". Estas cosas pasan también. Pero tenemos que denunciar.