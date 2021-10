Jesús Mariñas se enfrenta a un complicado problema de salud. El conocido periodista, de 79 años, ha reaparecido este lunes para anunciar que padece cáncer de vejiga. En una entrevista para Diez Minutos, ha explicado cómo se siente dos meses después de haber recibido el diagnóstico.

El mítico tertuliano se muestra muy optimista ante este duro revés que le ha mantenido apartado del foco público durante las últimas semanas. En concreto, no aparecía en los medios desde la presentación de 'Jesús por Mariñas', su libro autobiográfico. "Tengo cáncer de vejiga y lo voy a superar", asegura en la portada de la citada revista.

Aunque Mariñas afirma que se está tomando la enfermedad con tranquilidad, deja claro que no le resta ninguna importancia: "No he pasado miedo porque no me quita el sueño, pero me lo tomo muy en serio". "Lo llevo con serenidad, voy a salir de ésta", añade.

Por otro lado, admite que "decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana". "Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad", reconoce Mariñas: "Hay que admitirlo, superarlo y lucharlo".

En estos duros momentos está recibiendo el cariño y el apoyo incondicional de Elio Valderrama, su pareja. "Mi marido lo es todo. Es la persona fundamental en mi vida", declara en la entrevista.