Además de la entrevista a Isa Pi, 'Sábado Deluxe' también debatió sobre la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Durante la tertulia, la diferencia de opiniones entre Jorge Javier y Marta López hizo que ambos acabasen enfrentados.

La colaboradora se mostró en desacuerdo con el programa por dar veracidad a las presuntas amantes de Antonio David sin escuchar siquiera lo que Olga Moreno tuviera que decir. Sin embargo, el presentador tardó poco en frenar sus argumentaciones: "Nadie está desautorizando la versión de Olga. Marta, de verdad, no te vuelvas loca. Es que no escuchas. ¿Alguien ha dicho que Olga haya mentido?".

Una pregunta que negó la colaboradora pero que no le hizo parar en su alegato. "Es muy difícil hablar con una persona que responde con argumentos tan simplones. No se está hablando de eso. No se puede ser tan ridícula", sentenció rápidamente el presentadora, dejando a López callada.

No se puede ser tan ridícula by JJ a Marta Flores 😂🤣 pic.twitter.com/09BwdwSt49 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜 (@lebiram34980787) 23 de octubre de 2021

Sin embargo, el silencio de la concursante de 'Supervivientes 2021' duró poco: "No estoy de acuerdo, pero no sé si lo puedo decir o no, porque para hacer el ridículo." No obstante, Vázquez se la devolvió rápidamente: "Marta, claro que es ridículo. Y ese es el argumento de una mujer ridícula". "Pero en el momento que digo algo que no gusta, es así", replicó ella.

Finalmente, fue Kiko Matamoros quien asestó el golpe definitivo a la ex de Alfonso Merlos: "La culpa es de la dirección, que la trae". Una afirmación con la que Jorge Javier estuvo de acuerdo: "Claro, totalmente".