Ana Mena, una de las artistas con mayor repercusión del panorama nacional, visitó este lunes el plató de 'El Hormiguero'. Además de hablar sobre su carrera, la cantante malagueña también charló con Pablo Motos de su faceta más personal y de las aficiones a las que dedica su tiempo libre. Esto dio pie a que desvelara el curioso regalo que le hizo a un chico que le gustaba.

"Mi huerto es uno de mis hobbies", comentó Mena durante su entrevista en Antena 3: "Lo comparto con mi padre, que es lo que más quiero en el mundo. Es mi punto de paz. Yo le ayudo, pero él es quien realmente entiende del campo".

"Tenemos tomates, pimientos, habas, cebollas, patatas... Quería traerte una caja, pero es que están creciendo todavía", aseguró entre risas antes de desvelar que ese fue, precisamente, el detalle que tuvo con el chico: "Hice un surtido maravilloso".

Un regalo que, sin duda, fue muy especial. "Le tienes mucho cariño a todo lo que sale del huerto, porque lo has cultivado y le has dedicado tu tiempo", explicó la cantante: "La caja fue lejos, no te creas que fue al pueblo de al lado. La envié a Italia".

"Puede pensar que estoy loca como una cabra por mandarle una caja de verduras desde Estepona, pero si a mí me hicieran ese regalo... Yo me casaría", confesó Ana, que parte con tres nominaciones en Los 40 Music Awards.