Sonsoles Ónega presenció esta semana en primera persona un momento incómodo con María del Monte. Tras charlar de varios asuntos, la presentadora le planteó una duda un tanto comprometida a la que la cantante evitó contestar con un claro corte.

El equipo de 'Ya son las ocho' quiso hablar con la artista desde Sevilla y Ónega le hizo una pregunta que no gustó a la artista: "Te tengo que preguntar si llamaste a Isabel Pantoja por la muerte de su madre, doña Ana. Tú la conocerías bien". María del Monte cambió en el mismo instante de tema y dio un corte evidente: "Enhorabuena porque me han comentado que te está yendo fenomenal. Te lo mereces y me alegro muchísimo".

La presentadora se percató de lo ocurrido y le respondió haciendo referencia a la presencia de Fran Rivera justo detrás de ella: "Se te ha pegado el torero que tenías detrás, y me has hecho una buena". Sonsoles volvió a soltarle una pregunta relacionada con la tonadillera: "¿En qué punto está tu relación con Isa ahora, María?", le planteó. Esta vez, María del Monte optó por responder de forma breve: "Estamos en un punto para disfrutar de que hayan sido las ocho en punto. Besitos", añadió para zanjar su conversación con el programa de Telecinco que acaba de estrenarse.