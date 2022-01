Como era de esperar, desde 'Sálvame' no se han quedado callados ante los ataques que ha lanzado Rocío Flores esta mañana desde 'El programa de Ana Rosa'. Además de afirmar que María Patiño no tiene "ninguna credibilidad" como periodista, la colaboradora ha cargado contra el programa vespertino, afirmando que llevan provocándola desde que sentó a la cúpula de La Fábrica de la Tele en el juzgado.

Unas palabras que Carlota Corredera no ha dejado pasar por alto: "Tú no has sentado a nadie de esta productora. Tu denuncia ha sido archivada, al igual que la que le pusiste a Vanitatis por hacer pública la sentencia que te condenaba por maltratos continuados a tu madre durante tres años".

Por otro lado, la presentadora se ha dirigido tanto a Rocío Flores como a Gloria Camila para salir en defensa de su compañera y amiga: "Creo que habéis perdido el norte de dónde estáis. Estáis trabajando en Mediaset, donde María Patiño es presentadora. Creo que lo mínimo que se puede hacer en estas circunstancias, aunque discrepéis y no os guste lo que dice de vosotras, que sois personajes, es respetar el oficio de la gente".

"María Patiño no solo tiene credibilidad, sino que es una periodista que además es presentadora. Pido respeto para ella y para todas las presentadoras que no estamos de acuerdo con vosotras. Yo no provoco a nadie, doy mi opinión, igual que la das tú, lo que pasa es que yo soy presentadora y periodista", ha añadido Carlota, que ha pedido "respeto" a las colaboradoras: "Creo que estáis un poco desubicadas".

Mensaje de Carlota Corredera para Rocío Flores y Gloria Camila: “Tenéis que respetar el oficio de la gente que damos la cara en televisión”



BRAVISIMA @CarlotaLlauger #yoveosalvame pic.twitter.com/1GVJ2f51yq — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 7 de enero de 2022

Carlota Corredera: "No has sentado a esta productora en el banquillo"

Durante su discurso, Carlota Corredera ha insistido en que Rocío Flores ha mentido desde el magacín matinal de Telecinco: "Pon las demandas que consideres oportunas, pero no digas que has sentado a la cúpula de esta productora en el banquillo, porque no es cierto".

Por otro lado, ha recordado que Belén Esteban contó en una entrega de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' que Rocío Flores "negaba su sentencia". "Una persona que niega su sentencia, para la gente que trabaja con ella, ostras... Cuidado. No se pueden negar determinadas cosas. No nos agarremos a la justicia solo cuando nos viene bien", ha dejado caer.

Además, ha mantenido que jamás ha dicho que Antonio David Flores sea un maltratador. "Hemos dicho que no está exonerado ni absuelto. Se archivó la causa que se emprendió, pero aquí nunca nos hemos saltado la presunción de inocencia", ha zanjado.