Belén Esteban se sentó el pasado sábado en el 'Deluxe' para someterse a un polígrafo en el que acabó sincerándose sobre algunos aspectos. Uno de ellos es acerca de su salida de la televisión, después de que Jorge Javier Vázquez le preguntara si había pensado en abandonar el programa en las últimas semanas.

Ella reconoció que sí, aunque todavía no ha llegado el momento: "No quiere decir que me vaya a ir ya, pero a mí ya me queda poco", dijo Belén, que explicó por qué se echado para atrás: "Si no lo he hecho ha sido por mi marido y por mi hija, porque a ella le encanta que esté en 'Sálvame'", aseguró.

También quiere seguir porque "a mí la casa enseguida se me cae encima", sin embargo ha tenido intenciones reales e incluso llegó a planteárselo a Belén Rodríguez y Antonio Rossi fuera de cámara. Eso sí, afirma que si se va no es para fichar por otro programa: "El día que me vaya de Sálvame me iré de la tele".

Además, también reconoció que le pesa estar lejos de su madre, que vive en Benidorm: "Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría si no".