El caso de Sandrina, la concursante de 'A tu vera' que se desmayó en directo el pasado sábado, continúa dando que hablar en las tertulias televisivas. Este martes, la hermana y el sobrino de la coplera han intervenido en 'Espejo público' para aclarar que no se quedó inconsciente en ningún momento, sino que se sintió "indispuesta" por los nervios. Sin embargo, las explicaciones han quedado eclipsadas por un lapsus que se ha producido durante la conexión.

Rosa, la hermana de Sandrina, ha metido la pata al confundir el magacín matinal de Antena 3 con el de Telecinco: "Buenos días a Ana Rosa y a todo el equipo", ha dicho mientras la reportera que estaba con ella se apresuraba a corregir el error. "Perdona, Susanna. Son los nervios", ha rectificado segundos después.

Una incómoda situación de la que Susanna Griso ha salido con mucho humor, tirándose al suelo para simular un desmayo al más puro estilo Sandrina. Los colaboradores, por su parte, no podían evitar reírse a carcajadas por el lapsus de Rosa y la reacción de la presentadora.

La familia de Sandrina lo ha vuelto a hacer. Ahora la hermana confunde a Susanna Griso con Ana Rosa en plena conexión EN DIRECTO. 😂 pic.twitter.com/6CnkDHmZBN — Manuel Martínez Velasco (@manumvelasco) 8 de febrero de 2022

Después de este cómico momento, Rosa ha explicado que su hermana había estado acumulando "muchos nervios y tensión" durante todo el programa: "Estaba claro que iba a desencadenar en eso. El sábado, nada más empezar, tenía la cara descompuesta".

Víctor, el sobrino de Sandrina, también ha salido en defensa de su tía: "El ensayo de esa misma tarde no salió muy bien, ella se vino abajo. Empezó la gala nominada en la silla roja, sufriendo hasta el final. Salió a cantar su canción, que era su última bala, y se le olvidó la letra por los nervios". Por otro lado, ha insistido en que su reacción no fue fingida: "A ella lo que le gusta es cantar, queremos lavar su imagen". "No puede ni salir a la calle por lo que tiene encima", ha lamentado el joven.