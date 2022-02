Nuevos enfrentamientos en Telecinco. En esta ocasión, Rocío Carrasco aprovechó su visita a las instalaciones de Mediaset para cargar contra los que considera que influencian a sus hermanos desde que son pequeños y los posicionan para que la odien.

En la última entrega de 'Montealto', la protagonista habló sobre Gloria Camila bastante bien: "No la meto en el mismo saco". "Hay ciertos recuerdos que no le pertenecen por edad. No ha tenido las vivencias de las que está hablando", añadió.

Rocío Carrasco considera que su hermana está muy influenciada por otros miembros del clan y quiso cargar contra los que no se atreven a dar la cara: "Los que echan a esta niña al ruedo que tengan vergüenza y lo que hagan que lo hagan ellos".

Carrasco fue muy clara sobre su opinión de estos adultos de la familia: "Yo no tengo ya miedo, que sigan inventando lo que les dé la gana. Sed valientes, los adultos, dejad de echar a otra niña al ruedo y decirle lo que tiene que decir. Decidlo vosotros, que estoy aquí", declaró mostrándose segura de su argumento.