Antonio Resines recibió el alta hospitalaria el pasado viernes después de haber estado ingresado 48 días por complicaciones derivadas del covid. Para sorpresa de muchos espectadores, durante la noche de este lunes reapareció en 'El hormiguero' a través de una videollamada para hablar de su experiencia e informar de cómo se encuentra actualmente. Y minutos después, Cuatro emitió una nueva entrega de 'Planeta Calleja' con el actor como protagonista.

Durante su aventura en Costa Rica con Jesús Calleja, grabada meses antes de su hospitalización, Resines habló sobre otras patologías que ha sufrido. "¿Tuviste más movidas aparte del corazón?", le preguntó el leonés a su invitado, que también ha superado un cáncer de colón.

"Me caí de una moto y me rompí la mano. Cuando fui al hospital me dijeron que tenía anemia, que estaba perdiendo sangre por algún lado. Cuando me hicieron la colonoscopia, el médico me dijo que me iba a dar una noticia buena y otra mala. Me dijo que tenía cáncer pero que estaba muy bien situado. No me dieron ni quimio ni radio", relató Resines.

En el preoperatorio, el anestesista le recomendó que acudiera al cardiólogo: "Ahí sí que me metieron directamente a quirófano. No hubiera aguantado la operación. Lo que me dio miedo fue el corazón". El actor comentó que ahora se encuentra "bien" del todo y lanzó una recomendación: "A partir de los 50 años es bueno hacerse una colonoscopia cada dos o tres años. Si te lo detectan a tiempo te salvas".

"Sin darle mucha importancia y sin ponernos trascendentales, valoro mucho más el estar vivo. No te lo puedes ni imaginar. Antes no lo piensas", comentó Resines durante su charla con Calleja: "Empecé a valorar seriamente las cosas. Aunque esté acojonado aquí arriba, se está de puta madre. Y esto no tengo ninguna gana de perderlo".