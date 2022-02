Aunque la tormenta del Benidorm Fest ya ha parado, el éxito de Rigoberta Bandini no. La que fuera candidata a representar a España en Eurovisión -quedó segunda por detrás de Chanel- ha sido número 1 en singles en España con 'Ay mamá', que se mantiene en el top 10 de Spotify España varias semanas después con casi 14 millones de reproducciones.

La artista ha concedido una entrevista a El País donde desvela algunos detalles sobre su hit, como por ejemplo cómo empezaba originalmente: “Tú que has sacado por tu coño mi cabeza. Perdóname antes de empezar por ser grosera”. Sin embargo, Paula Ribó -la mujer detrás de Rigoberta- decidió cambiarlo: "No me apetece empezar una canción así; me apetece que sea una canción universal que puedan escuchar los niños, las madres y las abuelas, y si sale de inicio la palabra coño…".

Por otro lado, Rigoberta también ha hablado de su icónica actuación en el Benidorm Fest, que fue más complicada de lo que pareció a simple vista. La cantante reconoce que comenzó desafinada en la semifinal: "Yo en la semifinal, al principio de la canción, me sentía muy desafinada. No era capaz de afinar bien. Por los nervios y porque me quedaba muy grave, y venía de una sinusitis muy heavy". Admite que al ver la actuación se decepcionó, pero "ya sé que no desafino en los conciertos, ya sé que puedo afinar perfecto, pero todo es nuevo".

Además, en la final, el in-ear (pinganillo para escucharse) le dejó de funcionar: "Yo pensaba que se notaría mi cara de pánico, pero vi la actuación después y pensé: "Coño, qué bien he disimulado".

Más allá de los entresijos de la perfomance, Rigoberta también habla de la inesperada de victoria de Chanel y admite que el público estaba dividido entre ella y Tanxugueiras: "Fue muy impactante para mí y difícil de gestionar. En la gala había muchísimos eurofans que, cuando ganó Chanel, empezaron a corear “Rigoberta, Rigoberta”. Por un lado pensaba: “Guau, qué fuerte, toda esa gente está conmigo”, pero a la vez me sabía muy mal: era muy incómodo. El choque de esos dos mundos fue instantáneo; Twitter estaba allí, en persona, así que pensé: si estas 500 personas gritan “Rigoberta”… Y hubieran gritado Tanxugueiras de quedar ellas segundas. Porque el eurofan, que es un público muy potente, estaba muy dividido entre Tanxugueiras y nosotras".