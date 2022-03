La última entrega de 'Las tres puertas' contó con un momento muy llamativo protagonizado por la propia María Casado. La presentadora del espacio de La 1 de TVE se emocionó cuando Pedro Ruiz, uno de sus invitados, le preguntó qué le preocupaba cuando hacía una reflexión de la televisión que se está haciendo viral: "Sí. Bueno, con este programa".

"Te he dicho más de una vez cuando hemos hablado que es mucho más difícil desintoxicación que intoxicar. Es mi opinión, no quiero llevar razón. Y los medios ofrecen más dinero por ensuciar que limpiar, lo cuál es absolutamente imposible de tragar. Te ofrece un montón de dinero por meterte en una isla y no sé qué promoción por hacer no sé qué cosas", aseguró el artista en esta intervención.

Por otro lado, en esta intervención, Ruiz también aseguró que es mucho más difícil limpiar que ensuciar, añadiendo que tiene mucho más mérito lo primero en un claro halago hacia 'Las tres puertas': "Este programa limpia. Luego tendrá la audiencia que tenga, pero los números no son el alma de la vida".

La televisión como medio de comunicación ha sido uno de los ejes principales de esta entrega de 'Las tres puertas'. José Sacristán, Yotuel, Beatriz Luengo, Raquel Sánchez Silva, Pedro Ruiz y el poeta Defreds serán algunos de las celebridades con las que María Casado llevará a cabo su característica charla serena.

En este caso, Ruiz reapareció después de un tiempo alejado de los medios para dar su opinión sobre la evolución del medio y la programación de las televisiones generalistas, además de repasar sus años dorados en programas tan conocidos como 'Estudio Estadio', 'Como Pedro por su casa' o 'La noche abierta'.