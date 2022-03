La CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, le ha dado un toque de atención a 'La Resistencia' por hacer "chistes de drogas", según reveló ayer Grison en el late night de Movistar Plus+. El colaborador de David Broncano reveló que ha recibido una advertencia por parte del organismo: "Me han echado la bronca. Los de arriba dicen que no hagamos chistes de drogas".

Después de que Grison mencionara este tema, bromeando porque "la CNMC no te puede denunciar si tiene nombre de droga", el presentador reveló lo que había ocurrido unos minutos antes en el camerino: "Para que entendéis lo que es vivir con estas personas. Hace 20 minutos me ha preguntado que qué era la CNMC. No me ha dicho para qué era y era por esto". Nos han dado un toque por los chistes de drogas 💊🔞 pic.twitter.com/0zbetjNtka — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 2 de marzo de 2022 El músico defendió que lleva "mogollón de tiempo sin hacer chistes de drogas" y que no incita al consumo: "Incito a dejarlo, mírame cómo estoy". "Llevo sin consumir drogas muchísimo tiempo. Además, tampoco tenemos nosotros que educar a la gente. Estamos aquí para entretener", argumentó. Más adelante explicó que el programa no cuenta con un logo en pantalla para indicar que no está recomendado a menores de 18 años, pudiendo ser este el origen del problema. "Es verdad que han tardado en darse cuenta", apuntó Ricardo Castella. "No está bien que los menores de 18 años consuman drogas. Ahora, los mayores de 18...", ironizó Grison mientras el público aplaudía entre risas. Para zanjar este tema, aseguró que "las drogas están muy mal": "Para chistes sí, pero para consumirlas no".