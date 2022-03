Xavier Sardà visitó anoche 'Las tres puertas', donde fue entrevistado por María Casado. El comunicador repasó su carrera con la periodista, a la que comenzó elogiando por sus lágrimas la pasada semana al reconocer que estaba preocupada por la audiencia del programa: "Aquel disgusto fantástico es de una sinceridad pasmosa que me parece un atrevimiento".

El comentario no se quedó ahí y el presentador le quitó importancia al asunto de la audiencia, ya que "tampoco está tan mal". La presentadora se lo agradeció con una sonrisa y aprovechó para hablar de los datos que marcaba 'Crónicas marcianas'.

"Una de las mejores noches fue gracias a la final de un Gran Hermano, pero dos datos altos, aunque malos para mí, fueron por el asesinato de Ernest Lluch, cuando llegamos a un 40% que ojalá no hubiéramos tenido, y luego por los atentados de los trenes en Madrid. Cuando batíamos audiencia por un reality me encantaba pero otras por hechos tan difíciles no", reconoció el presentador.

Más allá de las audiencias, Sardà habló del motivo por que no volvería a presentar un late night: "No tendría sentido. Me lo pasé bien y mal. Se sufre y se disfruta. Fueron 8 años y lo dejé porque quise". "Me fui por el horario, no sabía dormir por la mañana. He hecho televisión durante años pero ahora mismo no te envidio nada. Cuanto más mayor se hace uno, más respeto le da a uno estar en un plató", admitió.