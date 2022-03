El programa especial informativo sobre la guerra en Ucrania no volverá a emitirse en Telecinco. La cadena ha optado por cancelar este boletín informativo que ha presentado Ana Terradillos durante cuatro emisiones en el access prime time y que no ha cosechado buenos resultados.

Hace unos días Telecinco anunciaba por sorpresa 'Ucrania: esto no se podrá olvidar', un programa producido por Unicorn Content ('AR', 'Ya es mediodía') para dar la última hora sobre el conflicto en la franja del access. El movimiento sorprendió, dado que Telecinco no está muy ligada a la actualidad informativa. Finalmente el espacio abandona la parrilla de la cadena una semana después ante sus bajos registros.

En su estreno el pasado martes, 'Ucrania: esto no se podrá olvidar' anotó un 8,5% y 1.332.000 espectadores. El dato no era muy esperanzador y al día siguiente el espacio caía a un 5,3% y 827.000. El jueves, el programa subió a un 7,2%, mientras que el viernes se recuperó hasta un 8,2%. Sin embargo, son datos por debajo de la media de la cadena y Telecinco ha optado por no darle más oportunidades.

Su hueco lo volverá a cubrir el 'Última hora' de 'Secret Story'. El estreno e inmediata cancelación de este formato es otro de los volantazos que está dando Telecinco para intentar frenar su crisis de audiencia. La cadena ha cambiado varios programas de un día a otro para intentar mejorar. Tal es el caso del 'Deluxe', que saltó al viernes quedando por debajo de sus últimos registros, o de 'Mi casa es la tuya', que pasaba al sábado esta semana sin cautivar al público.