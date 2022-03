Nueva tarde de broncas en 'Sálvame' a causa del debate que se ha generado sobre Raquel Bollo. Tras afirmar que podía deber un dinero a su antiguo casero, el programa ha puesto la lupa en su tienda de ropa y sobre el estado en el que llegan los pedidos. El asunto no ha gustado a Belén Esteban, que ha salido a defender a su amiga.

“Yo me pongo vestidos de Cobo Calleja, del tito Amancio y del mercadillo”, expresaba Belén, visiblemente molesta sobre los comentarios del supuesto mal estado de las prendas. La colaboradora se llevaba una bronca de Jorge Javier: “Yo entiendo que tú seas muy amiga de Raquel Bollo, pero lo que no se puede hacer es desviar el debate, por muy amiga que seas”. Visiblemente molesta, Belén se quedaba callada ante su comentario.

Sin embargo, terminaba de explotar minutos después, cuando Anabel Pantoja entraba para defender a Bollo. Era en ese momento cuando Belén se enzarzaba con María Patiño: “Yo llevo aquí desde que he empezado esto y me he callado. Y la he defendido. Lo paso mal porque la defiendo. Los que están hablando son los que están hablando. Y yo la he defendido”, insistía Belén.

“¿Y los demás la hemos arrastrado por el fango, Belén?”, preguntaba incisiva la presentadora del 'Lemon Tea'. Su compañera acababa explotando: “Siempre vais igual, llevo aquí dos días callada. ¿Yo te he atacado a ti? ¿Entonces qué estás diciendo del fango?”. “En mi vida te diría yo a ti eso. Y menos a ti”, sentenciaba Belén, que abandonaba el plató entre lágrimas y quitándose el micrófono.

Acto seguido, Jorge Javier acudía a por ella a la zona de dirección y María Patiño le pedía disculpas. "Me he equivocado porque sí tengo la sensación de que yo siempre alabo que defiendas lo que tú crees que es verdad. Me siento atacada porque parece que nosotros queremos jorobar a Raquel".