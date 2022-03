Jesús Mosquera es uno de los actores del momento gracias a 'Toy boy'. La serie de Atresmedia ha vuelto a demostrar su solvencia en Netflix y su segunda temporada ha vuelto a copar las posiciones de lo más visto en la plataforma. Hablamos con el protagonista de la serie desde Nevalia, el festival de Ron Barceló en la nieve, donde ha compartido aventura con otros tantos influencers, actores y cantantes con los que ha comenzado a rodearse desde que en 2019 decidiera dejar los partidos de fútbol por los rodajes.

-Hace poco se estrenó la segunda temporada de 'Toy boy' en Netflix y ha vuelto a ser otro exitazo. ¿Cómo vives este boom?

-Muy contento, porque después de la primera temporada teníamos que responder a todo el cariño del público y a las expectativas que se habían creado. Tuvimos que hacer un trabajo todo el equipo de dar un paso para adelante para que la gente se sintiese satisfecha con la nueva temporada. Ha funcionado muy bien y creemos que ha gustado. No hay mayor reconocimiento que al público le guste. Muy feliz, la verdad.

-'Toy boy' se estrenó en abierto en Antena 3 y no tuvo mucha audiencia, ¿confiabais que en una plataforma iba a funcionar mejor? ¿Cómo vivistéis ese momento de incertidumbre?

-Pues mira, no te voy a mentir. Después de las audiencias en Antena 3 y viendo cómo funcionaban las series en plataformas que venían de fuera, es decir, que no eran productos originales de las plataformas, te puedo decir que en ningún momento pasó por la cabeza de nadie que pasara lo que pasó. Fue una sorpresa y un regalo. Fue como revivir la serie y la verdad que recuerdo ese momento con muchísima emoción, porque fue un trabajo muy duro, de muchos meses.

-Y no lo visteis recompensado en un principio...

-En abierto no habíamos tenido el reconocimiento que nos hubiera gustado, porque cualquier artista quiere que su arte guste a la gente. Así que no esperábamos para nada la aceptación en plataformas. Ya para la segunda temporada sabíamos que íbamos a tener a un público fiel. Muy pocas series, quitando 'La casa de papel', pueden decir que hayan funcionado tan bien en una plataforma sin ser un producto original.

-Cuando la serie llegó a Netflix tu fama empezó a crecer. ¿Cómo se gestiona que de repente tengas un millón de seguidores?

-La verdad es que tuve mucho tiempo, primero para prepararme para la serie y luego el rodaje y después la emisión. Todo ese tiempo fueron como dos años. Nos prepararon y nos avisaron sobre lo que podía ser la serie. Podía ser un éxito, un fracaso, o pasar sin pena ni gloria. Había que estar preparado para los tres terrenos de juego. Es cierto que por mucho que te cuenten, te ayuden o te aconsejen, hasta que no lo vives tú de primera mano no lo puedes llegar a entender. Es como el amor, que hasta que no te enamoras no vas a saber lo que es estar enamorado. Yo soy una persona tranquila, que me lo tomo todo con paciencia. Y lo que tú llamas fama... Pues es un cambio. No cambia de la noche a la mañana, pero sí es cierto que llega a una plataforma que está en 190 países y explota todo. Ayer me preguntaba una chica que había visto la serie que cómo lo llevo, y le dije que a mí no me molesta, me hace ilusión que alguien valore tu trabajo y quiera saber de ti. Venía en el pack de lo que podía ocurrir con esta serie.

-'Toy boy' fue tu primera experiencia como actor. ¿Cómo es de buenas a primeras tener que exponerte tanto, interpretando a un stripper, desnudándote...?

-Los últimos cinco años de mi vida han sido muy, muy intensos, todo ha ido muy rápido. Es cierto que por eso también me eligieron a mí, porque había tiempo de preparación. Estuvimos nueve meses preparando y luego ocho meses rodando. Todos los primeros proyectos del mundo en cualquier ámbito son difíciles, porque una primera vez siempre tienes poca experiencia y se nota. Lo intenté defender de la mejor manera posible, y tenía unos profesionales a mi lado que me ayudaban muchísimo. Yo era consciente de eso, sabía que iba a estar en el ojo del huracán, llevaba una responsabilidad de hacer un buen trabajo, pero siempre me lo he tomado de manera tranquila. Yo pensaba: "si la cadena, la productora y todo el mundo confía en mí, es porque estoy preparado". O si durante la preparación hubiesen visto que no llegaba al objetivo, hubiesen cambiado de persona. Fue un acto de fe, igual que con la interpretación me tiré a la piscina y dije '"vamos a por todas, a darlo todo, y cuando te vayas a la cama que digas: lo he dado todo". Siempre se puede hacer mejor, evidentemente, pero no porque sea tu primera vez. Así es la vida.

-Antes eras futbolista y ahora eres actor. ¿Te gustaría dar un nuevo cambio o con qué te quedas?

-Si la profesión me lo permite, quiero ser actor durante toda mi vida. He descubierto una profesión de la cual me he enamorado. Siempre lo diré, que cuando me dieron la oportunidad dije: voy a probar. Cada día tengo más ganas de ser actor. Para mí es un regalo que me ha caído del cielo. Imagina una comida que nunca has probado y dices "es mi comida favorita". Pues me ha pasado lo mismo (risas).