'Sálvame' está a punto de iniciar una nueva etapa en Telecinco para poner remedio a la acusada crisis de audiencia que lleva arrastrando desde el pasado verano. A partir del próximo lunes, Belén Esteban ascenderá a presentadora para ponerse al frente del espacio 'Lo de Belén', un talk show adelantado en exclusiva por YOTELE. Además, Carlota Corredera abandona el barco para desarrollar un nuevo proyecto televisivo junto a La Fábrica de la Tele.

La de este viernes será la última tarde de la gallega como conductora de 'Sálvame', que también experimentará cambios en su cúpula directiva. David Valldeperas dejará de ser director del espacio vespertino de Telecinco, motivo por el que Jorge Javier Vázquez quiso dedicarle unas palabras al término de la entrega de ayer con su habitual tono irónico y jocoso.

"Madre mía. ¿Qué podemos hacer? Es la última vez que vas a estar aquí conmigo, porque mañana viene Carlota", explicó entre risas el presentador. Por su parte, el todavía director reaccionaba con humor y hacía referencia a su reubicación en la estructura del programa: "Contigo tampoco. Seguro que me volverás a tener dentro de ti".

Aprovechando esta situación, Valldeperas quiso remontarse a la noche que dirigió por primera vez a Jorge Javier y sus colaboradores. "¿Te acuerdas de la primera vez que estuve dentro de ti?", dejó caer en referencia a las instrucciones que le da través del pinganillo. "Han sido tantas...", respondía el comunicador, reconociendo que no guardaba ese momento en sus recuerdos.

"Fue la famosa noche del ni que fuera yo Bin Laden", aseguró el director, haciendo alusión a una de las frases más icónicas que ha pronunciado Belén Esteban en los 13 años de historia de 'Sálvame'. Cabe recordar que la de Paracuellos reaccionó de esa forma en 2009, cuando el Defensor del Menor actuó para proteger los derechos y la intimidad de su hija Andrea por su exposición en los medios. Una noticia que llegó a abrir algunos informativos, motivo por el que estalló en directo: "¿Mi hija qué hace en un telediario de una cadena privada? ¡Ni que fuera yo Bin Laden!".

Después de que Valldeperas le refrescara la memoria, Jorge Javier continuó bromeando: "Yo he luchado por vosotros, pero no ha podido ser". Además, aprovechó la transición a 'Ya son las ocho' para meter a Sonsoles Ónega en la conversación: "¿Quieres tener a David dentro de ti?". "¿Dentro de mí? No va a querer él", respondió la periodista con rapidez mientras sus compañeros estallaban en carcajadas.

Alberto Díaz también dejará su puesto como director de 'Sálvame', que pasará a estar en manos de Óscar Cornejo, máximo responsable de La Fábrica de la Tele junto con Adrián Madrid.