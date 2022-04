Sorprender en una primera cita siempre es necesario, pero a veces no hace falta ser excesivo. El continuo protagonismo de un comensal de 'First Dates' arruinó por completo la primera impresión que se llevó una soltera de él. El programa presenció una velada un tanto surrealista cuando un joven se presentó caracterizado de caballero medieval a la cena.

Helena buscaba una persona sencilla de la que poder enamorarse. Andrés, por su parte, quería encontrar una mujer con la que encajar. A pesar de los objetivos de ambos, la forma cómo se vieron las caras por primera vez no fue la mejor.

El soltero acudió al formato de citas disfrazado de época, lo que hizo que todo el mundo se quedara perplejo nada más verlo: "No me lo puedo creer, no lo puedo creer", soltó Helena sin dar de crédito de nada.

La joven se lo tomó con humor y, a pesar de saber que quizás no conseguía pareja en la cita, probablemente iba a tener una de las noches más extrañas de su vida: "No me lo puedo creer, es un viaje en el tiempo", expresó al ver que el chico actuaba como un caballero.