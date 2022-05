La conocida actriz de 'La que se avecina' Carlota Boza ha querido sincerarse en sus redes sociales al explicar uno de sus momentos más complicados. La encargada de interpretar a la hija de Maite y Amador en la popular serie de Telecinco decidió compartir un mensaje con sus fans y seguidores para narrar un duro episodio junto a un hombre que la había maltratado.

La joven sorprendió en su perfil oficial al publicar un mensaje escueto pero con un contenido que impactó: "He mirado a los ojos a mi maltratador después de casi 8 años. Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver que realmente puedo con todo", confesaba para dejar claro lo que había sufrido por este individuo del que no dio detalles.

Hoy he tocado, he mirado a los ojos a mí maltratador después de casi 8 años. Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver que realmente puedo con todo — Carlota Boza (@carlotabozamend) 4 de mayo de 2022

Boza no quiso especificar más sobre qué le ocurrió exactamente en este episodio que narraba. La publicación no ha tardado en llenarse de multitud de mensajes de ánimo y de apoyo escritos por gran parte de sus admiradores, que han querido destacar la valentía de los hechos que narraba y con la intención de trasladarle su fuerza.