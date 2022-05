Carmen Porter lleva 20 años ligada profesionalmente a su marido, Iker Jiménez. Con él ha estado al frente de programas de radio y de espacios televisivos como 'Cuarto milenio' y 'Horizonte', donde se han especializado en abordar fenómenos paranormales y teorías conspiranoicas. Este martes 17 de mayo, la periodista se independiza laboralmente de su pareja poniéndose al frente de su primer programa en solitario, 'Futura' (Cuatro, 22.45 horas), donde tratará temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

"Lo que quiero es que la gente aprenda conmigo de la mano de especialistas de la medicina, la tecnología y la ingeniería", explica Porter, que recuerda que su nuevo programa se empezó a fraguar cuando estrenaron 'Horizonte'. El espacio nació con una vocación similar a la de 'Futura', "pero la actualidad del covid y de la guerra fue mandando" y les llevó por otros derroteros.

El germen de 'Futura', de hecho, está en una sección que Porter presentaba en 'Horizonte' con Pablo Fuente, 'Next', colaborador que recupera para este proyecto. El nuevo programa "va a ser una ampliación de todo lo que se contaba en esa sección", explica, y el objetivo será experimentar las innovaciones de las que hablen en el mismo plató.

"Todos los días hay avances científicos tremendos y pasan desapercibidos. Aquí les daremos cabida a esas nuevas tecnologías que nos van a ayudar en el día a día", añade la periodista, que en su debut en solitario hablará de unos cascos de electroestimulación transcraneal, se meterá en un metaverso y mostrará el funcionamiento del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, donde un equipo de científicos estudia fenómenos como la detección de la materia oscura.

Blindada ante las críticas

Porter reconoce que está muy acostumbrada a las críticas, y que no le asustan. "La verdad es que las llevo bien y no me afectan", asegura. "Como siempre hemos sido criticados por los programas que hacíamos, por hablar de fantasmas y de ovnis, ya nos habíamos hecho una coraza cuando han venido las críticas más fuertes con la pandemia", señala la presentadora y directora de 'Futura', que seguirá ligada laboralmente a su marido gracias a 'Horizonte'.

Lo que de momento dejará aparcado durante un tiempo es 'Cuarto milenio', aunque promete volver. Porque, además, conviviendo con Iker Jiménez, tampoco se puede desligar del todo del programa. "En casa cada uno tenemos nuestro despacho y estamos más atentos a lo nuestro. Pero luego ponemos cosas en común, hablamos de qué nos parecen los invitados de cada programa, si dejamos un tema para un espacio u otro...", desvela sobre su método de trabajo, que tan bien les ha funcionado siempre. "Es que son muchos años juntos [y una hija en común, Alma, que ya tiene 10 años], y esto es también nuestra vida. Cuando dejemos de hacer programas, seguiremos haciendo exactamente lo mismo, como ya hacíamos antes de estar en televisión", recalca.