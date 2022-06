Susanna Griso regresó este lunes a 'Espejo Público' realizando una de las entrevistas que más ganas tenía de realizar. Después de superar el covid-19, la presentadora pudo conversar con Rafa Nadal después de haberse proclamado por 14ª vez ganador de Roland Garros: "Me hubiese encantado estar en París”.

“Rafa, de verdad. Te creces ante el castigo y es le mejor lección vital que nos puedes enseñar a todos. Y ya no hablo solo del tenis. Te lo agradezco muchísimo y también esta entrevista, que particularmente me hace mucha ilusión poder haberla realizado”, aseguró Griso al despedirse de Nadal después de haberse confesado como seguidora del tenista.

Al cerrar la conexión, la periodista se mostró muy emocionada por el momento que acaba de vivir con Nadal, lamentándose también porque tenía más ganas de seguir la entrevista: “Ay, ¡qué ilusión por favor! ¡Qué suerte que he dado negativo porque me hubiese perdido esta entrevista y hubiese estado en casa saltando en la cama diciendo, no puede ser que Roberto Brasero entreviste a Rafa Nadal! ¡Llevo 25 años pidiendo esta entrevista y se me resiste!”

"Roberto, que te quiero, pero hubiese aparecido por detrás y te hubiese apuñalado", afirmó Grisso en el espacio matinal de Antena 3 antes de seguir con otro tema de su escaleta.

Cabe recordar que Susanna Griso se reincorporó este lunes a 'Espejo público' tras unos días de baja por culpa del covid. La presentadora del magacín de Antena 3 anunció el pasado miércoles que había contraído la enfermedad, motivo por el que tuvo que ser sustituida por Roberto Brasero durante esa misma mañana y las posteriores.

Ya recuperada, la periodista volvió a tomar las riendas de su programa: "Regresamos con toda la fuerza y toda la energía". "Lo digo porque alguno decía esta mañana: seguro que no te has recuperado. Aquí estoy, el bicho no puede conmigo. He pasado constipados más fuertes", ha continuado diciendo.