Jedet habló sin rodeos de su situación laboral durante su visita al plató de 'La noche D'. Después de triunfar interpretando a Cristina Ortiz en 'Veneno', la intérprete desveló que no está recibiendo ofertas de laborales en el programa presentado por Eva Soriano: “Me tengo que ir fuera a trabajar porque no me dan trabajo y tengo un Premio Ondas pero a las mujeres transexuales casi no nos llaman”.

"Señores denme una oportunidad porque soy muy talentosa y cero problemática. Manténganme guapa y todo saldrá bien", dijo la cantante y actriz de series como 'Cardo' mientras miraba directamente a una de las cámaras del espacio para dirigirse a los ejecutivos. “¿Por qué no me contratas para una película? Dame un papel de madre o algo así, de mafiosa, porque siempre me dan de puta”, le dijo Jedet a Santiago Segura, otro de los invitados de esta entrega de 'La noche D', que aceptó su petición: "Si hago Torrente 6 la ficho como mafiosa". Además de este momento, y coincidiendo que el tema del programa eran las estrellas, Jedet también recordó en el formato conducido por Eva Soriano cómo conoció a Lindsay Lohan, instante que marcó un antes y un después en su vida: "Seguía absolutamente todo lo que hacía y un día me llamó un amigo invitándome a una fiesta en la que iba a estar ella". ¡Así conoció Jedet a su ídola Lindsay Lohan!#LaNocheDEstrellas



⭕https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/9s8YLNz3gB — La 1 (@La1_tve) 7 de junio de 2022 "Para conocer a mi súper ídola me puse un vestido, compré maquillaje y me afeité. Porque quería que me conociera como lo que aspiraba a ser. Cuando llegué al evento, pasé por al lado mía y me dijo que era increíble. Pensé que si mi referente me animaba no debía tener miedo. Al día siguiente empecé mi transición y hasta hoy", relató la actriz, recibiendo el aplauso del público presente en el plató.