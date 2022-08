Los famosos y rostros televisivos tampoco se libran de ciertas palabras en las redes sociales durante época estival. Este es el caso de Alba Carrillo, que contestó a una seguidora después de que le hiciese un comentario sobre su estado físico tras subir varias fotos en bikini mientras disfrutaba de las vacaciones en su pueblo: "Ojito que te estás engordando un pelín. ¡Cuídate!".

"¡No estoy engordando! En agosto no entreno pero créeme que estoy estupenda en todas mis analíticas y la ropa me queda fetén. Comentarios como ese pueden hacer mucho daño a niñas en crecimiento y son más peligrosos que saltar de una roca. Yo, sé perfectamente cómo estoy y no me haces dudar pero una personita en crecimiento puede sentirse insegura ante su cuerpo y luego vienen los disgustos", comenzó diciendo la colaboradora de 'Ya es mediodía'.

Una mujer comenta en Instagram a Alba Carrillo que ha subido de peso y la respuesta por parte de ella es un 10



BRAVO 👏🏻 pic.twitter.com/zjlS67MJgZ — Mister Carriller (@MisterCarri) 13 de agosto de 2022

A continuación, Carrillo aseguró que deberíamos ser más cautos con este tipo de apreciaciones: "No objetivas, a los cuerpos propios y ajenos. Te presto mi cuerpo cuando quieras y me dices cómo te sientes. Vas a flipar pero con el cerebro ya ni te cuento...".

Finalmente, el mensaje de Alba Carrillo ha alcanzado una importante visibilidad a pesar de que se encuentra camuflado entre los comentarios de la publicación, que ha alcanzado los 14.000 'me gustas'. Una cuenta de apoyo a la colaboradora en Twitter ha alcanzado más de 19.000 'me gusta' y 2100 retuits.