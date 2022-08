Tras darse a conocer en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', Lucía Sánchez se ha convertido en un rostro muy popular de las redes sociales. La joven, que durante su fugaz participación en 'Baila conmigo' reveló que estaba esperando su primer hijo, comparte habitualmente la evolución de su embarazo con sus más de 700.000 seguidores.

La gaditana también aprovecha Instagram para responder algunas de las preguntas que le llegan por parte de los usuarios, tal y como ocurrió durante la mañana de este lunes. Uno de ellos quiso conocer su opinión sobre la sorprendente fotografía que compartió Josué Bernal de Isaac Torres, su exnovio y padre de su futura hija.

En ella, el joven también conocido como 'Lobo' aparece mostrando sus partes más íntimas, pero no al completo. Una imagen que ha dado mucho que hablar y que también ha comentado Lucía después de que le animaran a ello: "¿Qué opinas de la foto de los cojones de Isaac que ha subido Josué?".

"Opino que no tengo por qué opinar, cada uno enseña o hace con su cuerpo lo que quiera. Somos libres, independientemente de que me parezca mejor o peor", respondió la joven, que se tomó con humor toda esta situación. "Solo pido que no me la enviéis más porque yo ya los he visto muchas veces", añadió entre risas.