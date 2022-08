El esperado encuentro entre Mercedes Milá y William Levy ya tiene fecha de estreno. Movistar+ Plus saca a la luz la entrevista de la comunicadora con el protagonista de 'Café con aroma de mujer' el próximo lunes 12 de septiembre.

Mercedes Milá se enamoró de William Levy al verlo en la famosa telenovela y desde ese momento comenzó entre los dos una relación en redes sociales que, por el momento, ha culminado con esta entrevista ante 400 fans del intérprete, legadas desde varias partes del mundo son testigos, por expreso deseo de Levy, de su primera cita.

Meses después de su primer contacto en redes sociales, la periodista y el actor se ven en un teatro de Madrid para hablar sobre la vida y la profesión. . Mercedes Milá pregunta a William Levy sobre sus inicios en el mundo de la moda y la interpretación, sobre el éxito y sobre su faceta como productor y empresario. El actor también da pistas sobre 'Montecristo', la serie que está rodando en España y abre su corazón para hablar de amor y paternidad. Además, Mercedes Milá también da la palabra a sus fans para que pregunten lo que quieran a Levy.

Según define la cadena "'Milá y Levy' es una entrevista divertida, emotiva y desenfadada, y es también un homenaje a las seguidoras de un actor que conquista cada rincón del mundo". La plataforma ha mostrado un avance en el que se ve a Milá sin pelos en la lengua con Levy: “Si no tuviera los años que tengo, no me frenaría”.