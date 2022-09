Telecinco estrenó anoche en abierto 'En el nombre de Rocío' con la presencia de su protagonista en plató. Los espectadores pudieron ver los episodios 3 y 4 de la docuserie, en los que Rocío Carrasco destapa con documentación algunas de las mentiras que ha contado Raquel Mosquera en televisión. Además, la hija de Rocío Jurado aprovechó para responder a los ataques que la lanzado la peluquera en redes sociales.

Después de que Mitele Plus emitiera los mencionados episodios, la viuda de Pedro Carrasco publicó una dura carta dirigida a la hija del boxeador: "No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir o insinuar, no sé qué es peor, que yo ejercí la prostitución en Alemania". "A ver si te enteras, payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres hasta los seis años con mis queridos padres, que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente", soltó Mosquera.

Unas acusaciones que Carrasco no quiso pasar por alto durante el programa de ayer: "Tonta, cortita... No soy yo, vida mía. Tonta y cortita eres tú". "Si tú has utilizado lo que he dicho de Alemania para enlazarlo con algo tan sumamente horroroso y zafio como la prostitución, no va por ahí. No te vayas a lo que te interesa", dijo mirando a cámara.

La hija de 'la más grande' aclaró entonces algunas de sus declaraciones en el documental: "Cuando digo lo de Alemania, lo estoy diciendo porque, según tengo entendido, allí se te diagnostica tu problema y tienes que volver para que los médicos de España te traten". "Tú tienes una historia mucho más interesante, e incluso de novela, que la mía. No te inventes la mía, simplemente cuenta la tuya", añadió.

Por otro lado, se dirigió a Mosquera para hacerle una advertencia: "Raquel, si estás viendo esto, te voy a decir algo. Ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer a partir de hoy con los trofeos de mi padre. Ten mucho cuidado porque te los voy a pedir judicialmente". "Ya te los he pedido delante de todo el mundo, ya no es tu palabra contar la mía. Si no me los das te los pediré judicialmente", concluyó.