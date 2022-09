Telecinco no espera más para lanzar su última gran apuesta para el otoño. Debido al discreto arranque de todos sus estrenos para la nueva temporada, la cadena ha confirmado que la quinta temporada de 'La isla de las tentaciones' arrancará este mismo miércoles, 21 de septiembre, a las 22:50 horas.

Pero además, el canal de Mediaset deposita toda su confianza en el reality de Sandra Barneda y arropará su estreno con un especial que se emitirá ese mismo día en la franja de 20:00 a 21:00 horas contra 'Pasapalabra'.

De esta forma, eliminará 'Sálvame Sandía' por un día para ofrecer en su lugar un aperitivo de 'La isla de las tentaciones', la última gran baza que guarda en el cajón para impulsar las discretas audiencias que está cosechando en el inicio del nuevo curso.

Telecinco no ha detallado por el momento el contenido que podrá verse en el especial, que llevará por título 'Y ahora... La isla de las tentaciones'. No obstante, todo apunta a que podría incluir el material que contienen los dos especiales de 'Rumbo a la isla de las tentaciones', ambos disponibles en Mitele Plus, sobre el proceso de casting y cinco las parejas participantes.

Claudia y Javi, Paola y Andreu, Sara y Manuel, Laura y Mario, Tania y Samuel son los nuevos protagonistas del formato producido por Cuarzo, que este año les llevará todavía más al límite con una 'luz de la tentación' multiplicada por cinco.

'La isla de las tentaciones' se medirá el miércoles frente al final de 'La esposa', la miniserie italiana que ha conseguido grandes datos de audiencia en Antena 3. Su primer episodio cosechó un 17,1% y 1.425.000, mientras que el segundo subió hasta un 17,5% y 1.454.000.