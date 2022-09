Tamara Falcó se ha pronunciado tras poner fin a su relación con Íñigo Onieva por su infidelidad. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha decidido atender a 'Sálvame' mediante una conexión con el programa para charlar con Jorge Javier Vázquez y confirmar cómo se encuentra en estos momentos.

En el arranque de la llamada, el presentador se ha interesado por saber en qué punto está la Marquesa de Griñón: "Yo creo que todo pasa por algo. Durante mucho tiempo no os he creído pero os agradezco vuestra labor de investigación porque si no, no me hubiera enterado nunca", ha comunicado.

Tamara ha demostrado un gran disgusto por su expareja: "Yo quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto. He confiado hasta que la evidencia era aplastante. No me arrepiento. Él me lo ha negado siempre. Si lo hubiera sabido no hubiéramos llegado a este punto".

Lo inteligente que ha sido Tamara Falcó dando las gracias a 'Sálvame' por destapar la infidelidad de Íñigo Onieva. Y qué mérito el programa consiguiendo la declaración más esperada #yoveosalvamepic.twitter.com/b7nEW9ULV2 — Juan Rodríguez (@juanig_97) 27 de septiembre de 2022

La tertuliana ha querido explicar en qué momento vio que se trataba de una infidelidad: "Estoy en estado de shock, pero en cuanto vi el segundo vídeo cuando volví de esa boda ahí cambió todo", ha reconocido en el programa de Telecinco.